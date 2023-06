Roma, N'Dicka: "Il progetto, la storia e il prestigio del club mi hanno fatto spinto a venire qui"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Prime parole da giocatore della Roma per Evan N'Dicka, ufficializzato dal club giallorosso poco fa sul proprio sito: "Il progetto che mi è stato illustrato, assieme alla storia e al prestigio di questo Club, mi ha spinto a venire a Roma, una città fantastica che ama e vive di calcio: non vedo l’ora di scendere in campo all’Olimpico davanti ai miei nuovi tifosi e di poter dare il mio contributo per il raggiungimento dei nostri obiettivi”.

Questo invece il comunicato con il quale la Roma ha annunciato la firma del difensore fino al 2028: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'ingaggio di Evan Ndicka. Il difensore – classe 1999 – ha sottoscritto un contratto fino al 2028. Francese - Evan è nato a Parigi - di padre camerunense e madre ivoriana, Ndicka è cresciuto calcisticamente nell'Auxerre, per poi approdare nel 2018 all'Eintracht Francoforte, con cui un anno fa ha vinto l'Europa League. In Bundesliga ha totalizzato 134 presenze, con 10 gol. Dopo avere militato in tutte le nazionali giovanili francesi, Evan ha recentemente scelto di sposare la divisa della Costa d'Avorio. Ndicka ha scelto la maglia numero 5. Benvenuto Evan!".