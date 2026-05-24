Roma, per il ruolo di ds in rialzo le quotazioni di D'Amico

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In uscita dall'Atalanta e accostato nelle scorse settimane anche al Milan, il futuro di Tony D'Amico dovrebbe essere alla Roma

Accostato al Milan nelle scorse settimane, il futuro di Tony D'Amico, che è in uscita dall'Atalanta dove arriverà Cristiano Giuntoli, sarà con ogni probabilità alla Roma che è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo che andrà a sostituire Frederic Massara. Lo scrive il Corriere dello Sport che spiega che dopo la gara di stasera contro l'Hellas Verona, che potrebbe regalare ai giallorossi il pass per la Champions League 2026-2027, il club dei Friedkin potrebbe tentare l'assalto decisivo al dirigente abruzzese che nella Capitale ritrovarebbe Gian Piero Gasperini, con il quale ha già lavorato all'Atalanta.

Qualche settimana fa, il tecnico della Roma aveva parlato così dell'importanza del rapporto tra allenatore e ds: "Secondo me allenatore e direttore sportivo devono lavorare insieme, non ognuno per strade diverse. Devono raccontarsi poche storie, parlarsi con sincerità e vedere quello che si può fare per il bene della società e della squadra, con un unico obiettivo: migliorare tecnicamente la propria squadra, andando a ricercare giocatori con le caratteriste necessarie all’allenatore per migliorare il proprio gioco, compatibilmente alle esigenze del direttore sportivo nello spendere certe cifre. Vedo due ruoli molto legati e vicini, sia come idee di calcio, sia come possibilità di potersi aiutare e sostenere, con la finalità di migliorare la squadra"