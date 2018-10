Roma: Perotti out per tre settimane

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - A Trigoria sono rientranti tutti i nazionali ma, per Di Francesco, le cattive notizie arrivano da chi non si era mosso da Roma. Diego Perotti e Rick Karsdorp, infatti, non ci saranno sabato all'Olimpico contro la Spal. L'esterno argentino è alle prese con una lesione al soleo del polpaccio sinistro, che lo costringerà a stare fermo per almeno tre settimane; il terzino olandese ha accusato una lesione al retto femorale sinistro e dovrà restare lontano dai campi per una decina di giorni. Continuano i recuperi degli altri elementi ancora non al meglio (De Rossi, Pastore e Kolarov sono ancora impegnati col lavoro personalizzato), mentre gli ultimi giocatori tornati dagli impegni con le Nazionali (Manolas, Dzeko, Schick, Nzonzi, Olsen e Kluivert) hanno svolto oggi una seduta d'allenamento individuale.