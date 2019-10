Roma, Perotti: "Se non vinciamo a Udine quello che abbiamo fatto col Milan viene vanificato"

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Se non vinciamo mercoledì quello che abbiamo fatto col Milan viene vanificato". Diego Perotti mette nel mirino l'Udinese, prossima avversaria della Roma uscita vittoriosa ieri sera all'Olimpico coi rossoneri. Partita che l'argentino ha giocato tornando tra i titolari dopo un lungo stop. "Per me è stato bruttissimo fare il ritiro e fermarmi per un lungo periodo. Ma sto bene, il momento negativo è alle spalle - sottolinea a Roma Radio - La voglia di giocare a volte ti fa sbagliare. Quando torni da un infortunio, in 15 minuti vuoi recuperare tutto quello che non hai fatto prima. La forma fisica sta migliorando, andrà sempre meglio. Dobbiamo iniziare a vincere partite come quelle di Udine. Non possiamo vincere con il Milan e poi fare un passo indietro con l'Udinese. È successo troppe volte da quando sono qui, non vogliamo succeda ancora".