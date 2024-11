Roma, Pisilli: "Possiamo ancora giocarcela per l'Europa"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - "Il campionato è lungo, possiamo ancora giocarcela per le posizioni europee". Lo ha detto il centrocampista della Roma, Niccolò Pisilli, a margine del premio Beppe Viola al Coni. "Ci focalizziamo su tutte le competizioni, non tralasceremo nulla" ha aggiunto commentando se vista la classifica le coppe potranno diventare un'occasione in più. Tornando sulla gara di Napoli di ieri ha risposto: "Ranieri l'aveva preparata così, poi non è andata nel migliore dei modi ma ringrazio il mister per farmi giocare.

C'era tanta voglia di non prendere gol, ci siamo comportati da squadra e l'atteggiamento é stato quello giusto". Infine una battuta sul rinnovo con la Roma: "Non mi preoccupo. Ci pensa il mio agente e non c'è alcun problema con la società". (ANSA).