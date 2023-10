Roma, problema al collaterale per Dybala: un mese di stop

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 09 OTT - Sospiro di sollievo in casa Roma: i primi esami svolti già nella notte da Paulo Dybala hanno escluso problemi gravi al ginocchio sinistro dopo lo scontro di ieri sera con Prati in Cagliari-Roma. Il calciatore ha riportato un lieve stiramento del collaterale che dovrebbe tenerlo fuori all'incirca un mese. Il calciatore vuole provare comunque ad accelerare rientrando in tre settimane per essere il 29 ottobre a San Siro nella sfida contro l'Inter. (ANSA).