Roma, problemi muscolari per Baldanzi e Azmoun con le rispettive nazionali

Secondo quanto riportato da Radio Romanista, ci sono due notizie negative dai ritiri delle nazionali per la Roma di Daniele De Rossi.

Tommaso Baldanzi, trequartista, ha lasciato il ritiro dell’Italia Under 21 per un problema all'adduttore e Serdar Azmoun, attaccante, è stato costretto al cambio durante Iran-Turkmenistan per un problema muscolare alla gamba sinistra.

Entrambi, chiaramente, saranno da valutare con esami specifici al rientro nella Capitale.