Roma, resta in stand-by il rinnovo di Veretout: Milan alla finestra

Come riportato da TMW, l'arrivo a Roma di Sergio Oliveira può spingere Veretout verso un addio che non sembrava possibile non a inizio stagione, ma neanche a dicembre. Il prolungamento è fermo totalmente, nonostante le parole dello stesso calciatore a dicembre: "Il rinnovo? Il mio procuratore è in contatto con la società. Il club sa che deve fare, io sono romanista e voglio restare”. Il Milan è stato accostato al giocatore.