Roma, Saelemaekers: "Per ora ho la testa qui, il futuro non dipenderà da me"

vedi letture

Alexis Saelemaekers, esterno del Milan in prestito alla Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro il Braga. Il belga si è soffermato anche sul suo futuro:

Quale posizione in campo preferisci?

"Ho parlato col mister sulla mia posizione. Che sia dentro o fuori, anche quinto, dopo posso aiutare la squadra faccio. L'importante è prendere punti. Se posso aiutare la squadra lo faccio in qualsiasi posizione".

Qual è la tua situazione a Roma, pensi al tuo futuro?

"Io mi sono trovato subito bene, in famiglia. Mi sento bene qua. L'importante è giocare a calcio e giocare con la squadra. Quello che succederà nel futuro non dipenderà da me. Ho la testa a Roma per ora".

E' cambiato qualcosa con l'arrivo di Ranieri?

"L'aria non è mai cambiata: c'à determinazione e voglia di lavorare duro. Purtroppo c'è stata sfortuna e molte altre cose. Noi abbiamo dato sempre tutto ad ogni allenamento. Il ritorno del mister ci ha dato una spinta in pia per provare ad andare in alto ed è quello che faremo fino alla fine della stagione".

Ci racconti com'è andato il percorso post rientro infortunio?

"E' stato un momento difficile. Io non ho avuto tanti infortuni quindi è stato un momento brutto della mia carriera. Quello che è successo con mister De Rossi L'importante è riportare la squadra dove deve essere. Il mio futuro? Spero di essere un protagonista e di aiutare la squadra".