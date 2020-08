Roma, tamponi negativi per squadra: partono gli allenamenti

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - Il secondo ciclo di tamponi per il Covid-19 a cui si sono sottoposti questa mattina i giocatori della Roma è risultato negativo per tutti. La squadra di Paulo Fonseca può quindi cominciare regolarmente la preparazione a Trigoria dopo che ieri la ripresa degli allenamenti era slittata a causa delle positività al coronavirus di Bruno Peres e Kluivert. Dzeko e compagni cominceranno con dei test fisici in palestra per poi spostarsi subito sul campo. Prevista per domani invece la partenza dei nazionali per rispondere alle convocazioni in vista delle gare di Nations League. Tra i calciatori in uscita però non ci sarà l'armeno Mkhitaryan, che resterà nella Capitale ad allenarsi. (ANSA).