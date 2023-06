Roma, Taylor riconosciuto da un centinaio di tifosi in aeroporto: arbitro scortato dalla polizia

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non si placano le polemiche in casa Roma in merito all'arbitraggio di ieri sera di Anthony Taylor contro il Siviglia. Nella giornata di oggi l'arbitro della finale di Europa League è stato riconosciuto da un centinaio di tifosi della Roma all'aeroporto di Budapest ed è stato sommerso di cori e insulti. Sette agenti della polizia ungherese hanno dovuto scortare lui e la famiglia al gate per la partenza.