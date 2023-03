Roma, Tiago Pinto: "Il Milan è andato a Londra, ha fatto la sua partita ed è passato"

MilanNews.it

Oyarzabal ha detto che la Roma non gioca male, in Italia è criticata troppo? Così ha risposto Tiago Pinto, ds della Roma:

“Sono d’accordo (ride, ndr). In Italia si vive il calcio, in Serie C ci sono 20-30 mila tifosi sugli spalti. C’è molta attenzione alla tattica, a voi piace molto discutere della tattica. Poi però quando giochi 60 partite in una stagione, è importante la gestione. Dopo la Juventus ho letto tante cose, ma noi dovevamo vincere e abbiamo vinto. Ieri il Milan è andato a Londra, ha fatto la sua partita ed è passato. A tutti piacerebbe fare bel calcio, ma non è sempre così. Contano i risultati e va bene così”.