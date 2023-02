Roma, Tiago Pinto: "Se Zaniolo avesse accettato il Bournemouth, avremmo preso un altro giocatore"

MilanNews.it

Tiago Pinto, GM della Roma, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato anche del mancato successore di Nicolò Zaniolo: "Se Zaniolo avesse accettato l'offerta del Bournemouth avremmo potuto fare qualcosa di importante per rinforzare la squadra ma non ci siamo riusciti".

Quindi se Zaniolo avesse accettato il Bournemouth, avreste preso qualcuno?

"Sì, ma non dirò chi per rispetto. Abbiamo cercato di fare tutto in tempi stretti, poi Nicolò ha deciso di andare via e mancavano 15 giorni".