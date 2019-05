Dopo l’addio al Milan, Gattuso può sfogliare la margherita delle proposte. Come riporta il quotidiano La Repubblica, a Fiorentina, Samp e Premier League s’è aggiunta la Roma. Lo ha proposto Totti, suo amico e convinto sostenitore, nel vertice dirigenziale durato oltre due ore e convocato dalla società per individuare una soluzione rapida per la panchina.