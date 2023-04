Roma troppo fallosa. Pioli critico: "Per dare ritmo alla partita bisogna essere in due"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a DAZN nel post Roma-Milan: "Si sono giocati 106 minuti, effettivi 49. Mamma mia difficile: è difficile avere ritmo, troppe pause, non ci fa giocare. È un punto che cambia poco, ma ora cerchiamo di prendere punti con la Cremonese. Ci è mancata la giocata, lo spunto finale, ci è mancato un po' di ritmo.

Troppe volte siamo andati subito fuori, invece bisognava andare dentro. Noi possiamo far meglio, ma per dare ritmo alla partita bisogna essere in due... È chiaro che pretendo un giro palla più veloce, ma per avere un ritmo ci vogliono due squadre che giochino un certo tipo di calcio e molte meno interruzioni di quelle che ci sono state".