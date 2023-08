Roma, tutta la dirigenza a Londra per Lukaku: c'è anche la Ceo

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - Tutta la dirigenza della Roma è a Londra per trattare Romelu Lukaku. Se da venerdì il general manager Tiago Pinto e Ryan Friedkin sono nella capitale inglese, da questa mattina si sono aggiunti anche il numero uno, Dan Friedkin, la Ceo, Lina Souloukou e Anna Rabuano, 'chief of financial planning' del club giallorosso. A breve sono previsti nuovi contatti con il Chelsea per cercare di arrivare a un accordo definitivo entro la giornata di oggi (al più tardi domani). A Londra, poi, dovrebbe essere presente anche il giocatore, dopo il weekend passato in Belgio.

Da segnalare anche come per la giornata di domani, l'aereo dei Friedkin abbia un volo in programma per la mattina (intorno alle 11) sul gate privato di Ciampino. Un volo che potrebbe comunque essere riprogrammato, anticipando o ritardando il rientro nella Capitale. (ANSA).