Roma, ufficiale la cessione di Villar al Granada

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Si chiude l'esperienza di Gonzalo Villar alla Roma. Il centrocampista spagnolo, acquistato nel gennaio 2020 dall'Elche, è stato ceduto a titolo definitivo al Granada. Lo rende noto il club andaluso con un video diffuso sui propri canali social. Il classe 1998 aveva lasciato per la prima volta Roma a gennaio 2022 per andare sei mesi al Getafe, poi altri sei mesi alla Sampdoria e ancora al Getafe. Nella sua avventura con i giallorossi ha raccolto 64 presenze complessive.

"Vi chiedo solo una cosa. Che nel profondo del vostro cuore non mi dimentichiate del tutto, perché io non vi dimenticherò mai. Grazie Roma!", il commosso addio di Gonzalo su Instagram, a didascalia di un video con i suoi migliori momenti in giallorosso. (ANSA).