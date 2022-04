Roma, Veretout è destinato a partire: in passato è stato vicino al Milan

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Come riportato dai colleghi di TMW, appare ormai chiaro che il futuro di Jordan Veretout sarà lontano da Roma e dalla Roma. Il centrocampista francese, che nell’estate 2019 è stato vicino a trasferirsi al Milan, è ormai fuori dai piani dei giallorossi, e in un colloquio piuttosto acceso con il tecnico José Mourinho, avrebbe detto: “Se non ci mettiamo d’accordo sul contratto, non gioco più”. Veretout avrebbe chiesto un ingaggio da 6 milioni a stagione per rinnovare l’attuale contratto, ma il club capitolino non lo considera più un punto fermo della squadra.

Addio al termine della stagione

Il francese è destinato a lasciare la Roma al termine della stagione, ma se in passato erano tante le richieste per l'ex Fiorentina, oggi non sembrano esserci molte squadre interessate. Nel match di ieri contro lil Napoli, Veretout è subentrato nel secondo tempo al minuto 75, sostituendo Sergio Oliveira.