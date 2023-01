Roma, Zaniolo è sul mercato. Si auto-esclude dalla trasferta di La Spezia

MilanNews.it

Retroscena sulla mancata convocazione di Nicolò Zaniolo per la sfida allo Spezia di domenica: il giocatore, che fisicamente non ha alcun problema, non sarà a disposizione di Josè Mourinho per sua scelta, non per una decisione del club dunque. Il calciatore è sul mercato e lo stiamo raccontando da ieri, ma la scelta di togliersi dalla disponibilità del tecnico è quantomeno sorprendente considerando l'assenza di una vera trattativa per un addio. I mancati progressi per quanto riguarda il discorso del rinnovo di un contratto in scadenza a giugno 2024, potrebbero aver giocato un ruolo importante.