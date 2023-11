Romagnoli 'dimentica' Pioli? "Penso che Sarri sia il migliore allenatore che ho avuto fino a oggi"

Alessio Romagnoli, difensore della Lazio, ha rilasciato una lunga intervista esclusiva al portale cittaceleste.it.

Del Sarri allenatore che ci dice?

“Penso sia il migliore allenatore che ho avuto fino a oggi, ero curioso di vedere come lavorasse con la linea. Non dimentico gli altri allenatori che ho avuto: per me tutti sono ottimi mister. Ognuno ha le proprie caratteristiche, ma nel complesso per quello che piace a me Sarri lo metto come primo, perché cura in modo maniacale la linea difensiva, perché ha dei concetti con la palla che a me piacciono molto. È veramente un mister molto molto forte”.