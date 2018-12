Romagnoli, già 2 gol in A: eguagliato il bottino dello scorso anno

Con due gol messi a referto (contro Genoa e Udinese), Alessio Romagnoli ha già eguagliato il numero di reti della scorsa stagione in Serie A. Il capitano rossonero, dunque, ha ancora diverse partite per migliorare il suo bottino personale. Il giovane difensore, nel corso della sua carriera, non è mai andato oltre i 2 gol in campionato: questo può essere l’anno giusto per migliorare anche questa statistica.