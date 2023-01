Romagnoli: "L'anno scorso sono stato male da novembre per la pubalgia"

Martedì il Milan giocherà contro la Lazio martedì prossimo allo stadio Olimpico e in campo ci sarà il grande ex Alessio Romagnoli, capitano della squadra rossonera che ha alzato lo Scudetto la scorsa stagione. Il difensore biancoceleste ha parlato a Dazn nella chiacchierata con Riccardo Montolivo nel contenuto "Al Momento Giusto" e ha parlato delle critiche che ha subito come capitano rossonero: "Critiche? Spesso non si sapeva neanche come andavo in campo. L’anno scorso sono stato parecchio male, soprattutto da novembre, con la pubalgia che mi sono portato fino al ritiro poi con la Lazio. La critica è una responsabilità e prendo le critiche tranquillamente, è normale che quando le cose non vanno bene è il capitano a metterci la faccia".