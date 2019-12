Romagnoli-Musacchio a rischio squalifica, contro il Cagliari potrebbero arrivare degli esordi

In caso di ammonizioni ricevute in Milan-Sampdoria, Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio, diffidati, andrebbero a saltare la sfida di Cagliare per squalifica. Una situazione da tenere in considerazione considerando la situazione della retroguardia rossonera, dove alle spalle dei titolari ci sono soltanto Caldara e Gabbia, i quali devono ancora esordire in maglia rossonera in Serie A.