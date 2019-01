Romagnoli, Piatek gara straordinaria

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - "Un bellissimo Milan, siamo stati in partita per novanta minuti. Abbiamo subito trovato il gol con Piatek e gli faccio i complimenti, ha disputato una gara straordinaria". Il capitano del Milan, Alessio, Romagnoli esalta la prova di Piatek, al debutto da titolare ma decisivo nella vittoria in Coppa Italia sul Napoli con una doppietta. "Ora - aggiunge Romagnoli - aspettiamo Inter o Lazio e ci faremo trovare pronti. Con la Roma? E' uno scontro diretto per la Champions, dobbiamo affrontare queste partite per raggiungere il nostro obiettivo".