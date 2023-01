Romagnoli ricorda Mihajlovic: "Fondamentale per me. Persona vera, di cuore"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Martedì il Milan giocherà contro la Lazio martedì prossimo allo stadio Olimpico e in campo ci sarà il grande ex Alessio Romagnoli, capitano della squadra rossonera che ha alzato lo Scudetto la scorsa stagione. Il difensore biancoceleste ha parlato a Dazn nella chiacchierata con Riccardo Montolivo nel contenuto "Al Momento Giusto". Queste il ricordo di Sinisa Mihajlovic suo allenatore alla Samp e al Milan: "Con Sinisa ho avuto un rapporto sincero e bello: lui era di cuore, una persona vera. Lui è stato fondamentale per me perché mi ha permesso di giocare sin da subito in una squadra prestigiosa come la Samp e mi ha dato sempre fiducia nonostante i miei sbagli giovanili. Fondamentale sia a Genova che quando sono arrivato al Milan dove mi ha fortemente voluto. Mi scrisse un messaggio in cui mi chiese se volevo andare al Milan e io gli risposi di sì"