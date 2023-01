Romanelli (P&P Women): "Piemonte sta segnando con continuità al Milan. Sul futuro..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistata da Tuttomercatoweb.com, Claudia Romanelli, avvocato della P&P Women, costola dell’agenzia di Federico Pastorello che si occupa della gestione delle calciatrici con circa 40 assistite fra Serie A, Serie B e settori giovanili, ha parlato così dell'attaccante rossonero Martina Piemonte: "Lei è veramente il nostro ultimo acquisto, un acquisto importante. Le sue esperienze pregresse sono importanti, Roma Fiorentina, l’estero da cui poi è rientrata nel periodo Covid. Oggi è al Milan dove sta ritrovando il suo ritmo e sta segnando con continuità, come tipologia e fisicità è una giocatrice unica, è difficile trovare in Italia una giocatrice come lei. Mi auguro che considerato come ha fatto bene all’Europeo, ero presente alla gara contro la Francia in cui segnò, possa essere convocata dalla ct già a febbraio in vista della preparazione al Mondiale estivo perché è un giocatrice necessaria per l’Italia. Per quanto riguarda il futuro lei ora è al Milan, ha un contratto fino al 2023, vedremo e valuteremo con loro cosa fare. Abbiamo dei pensieri che condivideremo con il club ed è ovvio che il pensiero di un’esperienza all’estero potrebbe essere nelle nostre corde, ma sono tutte cose da valutare a fondo".