Roma:tra nomi panchina Totti e Di Biagio

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - La Roma cerca il nuovo allenatore guardando nel proprio passato: fra i tecnici accostati al club capitolino nelle ultime ore in molti hanno indossato la maglia giallorossa. Gigi Di Biagio, per esempio, ha giocato dal 1995 al 1999. Attualmente guida l'Under 21 con cui deve affrontare l'Europeo di categoria. Il suo passaggio alla Roma si può giocare su Planetwin365 a 12,00. Meno probabile il ritorno di Luciano Spalletti, un'opzione proposta a 15,00 su Planetwin365, ipotesi accreditata dal fatto che non ci sarebbe più il rischio di ostilità che aveva minato l'ultima avventura del tecnico, dopo la rottura con Totti (altra pista presa in considerazione dai bookmakers, ma l'ipotesi è in lavagna a 101,00). Difficile che resti Ranieri (a 51,00) o che si decida di puntare su Panucci (67,00): Il favorito rimane Paulo Fonseca: l'eventualità che passi dallo Shakhtar Donetsk alla Roma è un'opzione che vale 1,40 volte la posta. In lizza, secondo Planetwin365, anche Mourinho (quota 56,00).