Roma:ufficiali Schick a Lipsia e Kalinic

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 2 SET - La Roma ha ufficializzato la cessione in prestito di Patrick Schick al Lipsia e l'arrivo, sempre in prestito, di Nikola Kalinic. Quest'ultimo arriva dall'Atletico di Madrid e vestirà giallorosso fino al 30 giugno 2020 per 2 milioni, con diritto di opzione per l'acquisto definitivo a 9 milioni. Schick è stato invece ceduto al Lipsia a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, a fronte di un corrispettivo fisso di 3,5 milioni e un bonus di 0,5 milioni. Il Lipsia mantiene il diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo, a fronte di un corrispettivo di 29 milioni, in caso di qualificazione della società tedesca alla Champions League 2020/21.