Romeo squalificato, in panchina come team manager esordio per Massimo Caboni

Con Andrea Romeo fermato dal giudice sportivo per un turno dopo le frasi blasfeme riferite durante il derby, ecco che domani, in panchina, ci sarà un nuovo esordio in prima squadra per uno dei dirigenti di più lungo corso dentro ai quadri del Milan. Come team manager, infatti, ci sarà Massimo Caboni, storico dirigente accompagnatore della Primavera che, da quest'anno, svolge il ruolo di addetto agli arbitri nelle gare casalinghe dei rossoneri.