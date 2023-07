MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In merito alla sua scelta di indossare la maglia numero 18 del Milan, Luka Romero, arrivato a zero dalla Lazio, ha rilasciato queste parole oggi a Milanello durante la sua conferenza stampa di presentazione: "Mi piace come numero, è il giorno in cui siamo nati io e alcuni miei familiari. Per questo l'ho scelto".