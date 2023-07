Romero e l'arrivo al Milan: "Molto felice di essere qui, posso imparare tanto"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Durante la conferenza stampa di oggi a Milanello, Luka Romero ha parlato così dei suoi primi giorni al Milan: "Sono molto contento di essere qui. Sta andando tutto bene questo inizio, anche grazie all'aiuto dei compagni e di tutti. Essere qui è un sogno. Posso imparare tanto. Mi piace che si lavora tanto con la palla. Come vivo la pressione? Non ho mai sentito pressione. A me piace giocare a calcio. Non ho paura o ansia di essere qui, io sono tranquillo, quando avrò la possibilità darò tutto".