Romero: "Quando è arrivata l'offerta del Milan volevo solo venire qui. Obiettivo? Voglio vincere"

© foto di www.imagephotoagency.it

Luka Romero , intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così la sua scelta di venire al Milan: "Ero al Mondiale Under 20, è arrivata l'offerta del Milan e ho pensato subito di venire qua. Volevo solo venire in un club storico come questo. Qual è il mio obiettivo? Vogliamo vincere, il campionato è lungo, ma pensiamo partita dopo partita".