Romero: "Sono contento per il gol. Quando ho ricevuto la palla ho pensato solo a calciare"

Luka Romero, intervistato da Milan TV dopo l'amichevole e il gol segnato contro il Real Madrid, ha dichiarato: "Sono contento per il gol. Quando ho ricevuto la palla ho pensato solo a calciare. Il risultato non è stato positivo, ma dobbiamo andare avanti a lavorare perchè c'è ancora tanto da fare.

Sui primi giorni al Milan: "Tutti mi stanno aiutando molto ad inseririmi e di questo sono molto grato".

Sui suoi obiettivi: "Io voglio allenarmi e imparare tanto. Questo per me è importante. Sono contento per questi primi minuti in campo".