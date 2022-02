Ronaldo: "I club hanno bisogno della Superlega, vogliono più soldi"

Ronaldo ha le idee chiare sulla Superlega: "Prima o poi ci sarà", afferma nel talk show di Bobo TV. L’ex campione di Milan e Real Madrid ha continuato parlando del tanto discusso torneo tra i top club europei: "Il calcio è in continua evoluzione proprio per la sua popolarità nel mondo. È normale che le società principali vogliono più soldi, servono per comprare i campioni. Vedi Mbappè al Real Madrid, è tutta una scala che si rivolta anche sui piccoli e medi club. La Superlega è un movimento per migliorare la Champions League, ma bisogna discuterne bene anche con i capi del calcio mondiale. Quello che abbiamo visto nei mesi scorsi è stato un disastro".