Ronaldo: "Il Mondiale è prestigioso anche se si dovesse svolgere ogni 2 anni"

(ANSA) - ROMA, 09 SET - "Sono molto ottimista sui cambiamenti. Non ho dubbi che i Mondiali saranno comunque il torneo più prestigioso anche se disputati ogni due anni" lo ha detto Ronaldo il Fenomeno nella conferenza stampa tenuta a Doha insieme ad Arsene Wenger per la presentazione del programma "Il calcio di domani", progetto Fifa volto a riorganizzare il calendario internazionale delle partite dal 2024. "Il calendario attuale è di 100 anni fa, il mondo è cambiato e ci influenza. Tutto ciò è stato concepito per lo spettacolo e la qualità delle partite. Pensiamo anche al riposo meritato per i calciatori e credo possa giocare a favore dei campionati nazionali" ha continuato Ronaldo che ha evidenziato un altro aspetto del giocare ogni due anni il Mondiale. "Giocarlo più frequentemente riduce l'attesa anche per chi si fa male poco prima della competizione e poi tutti non facciamo altro che parlare di quanto sia stato bello in Russia 4 anni fa. Manca a tutti il Mondiale e sarebbe bello giocarlo ogni due anni". (ANSA).