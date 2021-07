Ronaldo, Kessie e Lukaku nel mirino dei top club. Il QS: "Big di A in trincea"

Le big europee studiano l'assalto ai gioielli della Serie A. A partire da Ronaldo, riferisce l'edizione odierna del QS: il portoghese sembra orientato alla permanenza, e attorno a lui ruota il mercato bianconero. Se l'ex Real dovesse approdare a Parigi, in bianconero arriverebbe con ogni probabilità Mauro Icardi. Anche il Milan deve blindare i propri talenti: con Kessie si cerca ancora l'accordo per il rinnovo, e sia Liverpool che Chelsea monitorano con attenzione la situazione. Il sogno dei Blues, vista l'impossibilità di arrivare ad Haaland, si chiama Romelu Lukaku: la spesa sarebbe elevatissima, più di 100 milioni, con l'Inter che vuole evitare un'altra cessione pesante e ha già rifiutato diverse offerte dalla Premier per Barella. Insomma, Juve, Milan e Inter sono in trincea - chiosa il quotidiano -, e ogni giorno che passa è un sospiro di sollievo per trattenere i propri uomini mercato.