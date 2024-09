Ronaldo raggiunge il miliardo di seguaci sui social: "Abbiamo fatto la storia"

(ANSA) - ROMA, 13 SET - Cristiano Ronaldo senza rivali anche fuori dal campo. Il fuoriclasse portoghese ha raggiunto quota un miliardo di followers sui social e celebra la quota come l'ennesimo traguardo di una carriera sena fine: "Abbiamo fatto la storia - scrive CR7, la cui popolarità evidentemente non è stata oscurata dalla fuga in Arabia - Un miliardo di follower è più di un semplice numero, è una testimonianza della nostra passione, grinta e amore condivisi per il gioco e non solo. Dai campi di Madeira ai palchi più grandi del mondo ho sempre giocato per la mia famiglia e per voi e ora un miliardo di noi sono uniti".

Ronaldo si rivolge alla platea sterminata dei suoi tifosi sottolineando che "siete stati con me in ogni passo, fra alti e bassi. Questo viaggio è il nostro viaggio e insieme abbiamo dimostrato che non ci sono limiti a quanto possiamo realizzare. Grazie per aver creduto in me, per il vostro sostegno e per essere parte della mia vita. Il meglio deve ancora venire e noi continueremo a spingere, vincere e fare la storia insieme". (ANSA).