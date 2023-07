'Rose Bowl Stadium' di Pasadena gremito per Real Madrid-Milan: ci sono 100mila spettatori

Alle 4 comincerà il Soccer Champions Tour 2023, dove il Milan, in tournée negli USA, affronterà il Real Madrid.

Per la sfida tra Milan e Real Madrid di questa notte lo stadio "Rose Bowl" di Pasadena è già sold out: sono stati venduti 100mila biglietti per l'amichevole in scena nella notte italiana tra il 23 ed il 24 luglio (ore 04:00 del mattino).

La sfida potrà essere seguita su DAZN, Sky e con il consueto live testuale di MilanNews.it.