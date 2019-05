Rosetti sul VAR: "Bilancio positivo. Gli arbitri si sono adattati presto"

Roberto Rosetti, responsabile del settore arbitrale dell'UEFA, ha parlato del VAR ma anche delle designazioni europee, ai microfoni di Sky Sport: "La designazione di Rocchi per la finale di Europa League è meritata e non c'è nulla di italianità in questa designazione. E' un giusto premio per quello che ha fatto finora. Abbiamo avuto delle semifinali magnifiche e spettacolari. Gli arbitri ahnno mantenuto il livello dello spettacolo offerto dai calciatori in campo".

Un giudizio sul VAR?

"Abbiamo organizzato questo progetto in pochi mesi e tutte le persone che lavorano in UEFA hanno fatto un lavoro importantissimo sotto tutti i punti di vista e gli arbiri si sono adattati velocemente. Il bilancio è assolutamente positivo".