Rosso a Krstovic, Tommasi (AIA): "L'intervento è contemplabile nel grave fallo di gioco"

Dino Tommasi, componente CAN, ha analizzato ad Open VAR su DAZN gli episodi più contestati del fine settimana. Hanno generato dibattito i provvedimenti diversi presi nei confronti del leccese Krstovic (espulso) e del bolognese Saelemaekers (ammonito) rispettivamente in Milan-Lecce e Frosinone-Bologna, differenze sulle quali si è espresso Tommasi: “Sicuramente l’intervento è contemplabile nel grave fallo di gioco. C’è un intervento con volontà di giocare il pallone, non sa che colpirà Chukwueze, ma rientra nella casistica. C’è differenza tra condotta violenta e grave fallo di gioco, nel primo caso lo cerchi, nel secondo come questo non c’è voglia di far male”.

Prosegue quindi Tommasi, analizzando il caso Saelemaelers: “Non c’è intensità, Saelemaekers sale per colpire il pallone e Zortea gli va incontro. Orsato giustamente ammonisce per imprudenza, mancano anche i criteri di tacchetti esposti e velocità. Si derubrica l’intervento da grave fallo di gioco a imprudente".