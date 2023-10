Rosso a Maignan, Marelli conferma la posizione di MilanNews: "La squalifica sarà di una giornata"

La redazione di MilanNews.it nei momenti successivi alla vittoria del Milan in casa del Genoa aveva subito specificato come Mike Maignan non poteva rischiare due giornate di squalifica per il cartellino rosso ricevuto dopo il fallo su Ekuban: questo a causa del tipo di infrazione commessa, un grave fallo di gioco. Più giornate sono previste solo da un episodio di condotta violenta, che presuppone che il pallone non sia in gioco oppure lontano (non in contesa) da dove viene commessa l'infrazione stessa. QUI tutta la spiegazione.

Questa mattina il moviolista di Dazn Luca Marelli sul suo profilo Twitter ha confermato esattamente quanto spiegato dalla nostra redazione due sere fa: "Il motivo dell'espulsione (ineccepibile) di Maignan è per "grave fallo di gioco". La sanzione di due o più giornate di squalifica è prevista solo per condotta violenta, caratterizzata dalla volontà di agire in quel senso (esempi: pugno, sputo, calcio a pallone lontano). Il grave fallo di gioco è commesso nella dinamica dell'azione, mettendo a repentaglio l'incolumità di un avversario (pagina 97, regola 12), esattamente la fattispecie di cui trattasi. Per tale motivo una squalifica superiore ad una giornata non avrebbe alcuna giustificazione. La squalifica per Maignan, pertanto, sarà di una giornata, peraltro in linea con quanto stabilito in casi recenti (esempio: Baschirotto, Monza-Lecce)."