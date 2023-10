Rosso a Thiaw in Milan-Juve, cosa dice il regolamento

Al minuto 40 di Milan-Juve i rossoneri rimangono in dieci per l'espulsione diretta di Malick Thiaw, reo di aver atterrato Kean, che gli era sgusciato via, lanciato a rete. Una situazione che a termini da regolamente viene inquadrata come "DOGSO", che è l'acronimo di Deny an obvious goal scoring opportunity (Negare la segnatura di una rete o un’evidente opportunità di segnare una rete). Ci sono quattro criteri da prendere in considerazione:

- La distanza tra il punto in cui è stata commessa l’infrazione e la porta

- La direzione generale dell’azione di gioco

- La probabilità di mantenere o guadagnare il controllo del pallone

- La posizione e il numero dei difendenti

Tenendo conto di quanto scritto sopra la decisione dell'arbitro Mariani è stata corretta.