Rosso: "Per il Vicenza non possiamo prendere ad esempio Milan e Juventus"

Stefano Rosso, presidente del Vicenza, è stato ospite di Tva Vicenza. Le sue dichiarazioni sono state raccolte dai colleghi di TrivenetoGoal: "Se c’è un modello? Sassuolo e Atalanta sono dei modelli d’eccellenza, ai tempi della cavalcata alla serie A ci siamo paragonati anche alla Spal. Non possiamo prendere ad esempio Milan e Juventus. Noi vogliamo arrivare in A sapendo che poi il Vicenza farà fatica a giocarsi lo scudetto, possiamo diventare una società importante di supporto agli altri club, cioè far crescere dei giovani da fare poi ad altri club, solo così poi potremo avere nel bilancio plusvalenze utili.

Già in questo mercato abbiamo visto delle cose inerenti lo scouting. L’obiettivo? La squadra è stata costruita per fare bene, non voglio fare proclami, tante volte abbiamo visto che chi ha fatto proclami poi ha deluso. Dobbiamo cercare di fare bene per città e i tifosi incredibili. Le rivali? Tutte, non mi fido di nessuno, ho molta paura che domenica possiamo rilassarci dopo un successo roboante".