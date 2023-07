Rossoneri a caccia di acquisti: il punto sul mercato del Milan

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Ufficializzati Sportiello e Loftus-Cheek, il Milan continua a muoversi sul mercato. Queste le operazioni dei rossoneri tra entrata e uscita:

- Il Milan non molla Chukwueze per l'esterno destro. E non escluderebbe Pulisic che ha avuto un'offerta dal Lione.

- Luka Romero, in settimana la definizione dell'operazione a parametro zero

- Reijnders nome caldo, ma non è vicino alla chiusura

- Piacciono Singo e Dominguez

- Musah ha detto sì: il club rossonero spinge anche sulle necessità del Valencia

- Previsto incontro per Frattesi. Il piano B è Samardzic.