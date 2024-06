Rossoneri in nazionale: domani in campo sei giocatori del Milan

In vista del prossimo Europeo e dalla Coppa America, in questi giorni le nazionali stanno giocando diverse amichevoli. Nella giornata di domani saranno ben sei i giocatori del Milan che scenderanno in campo con la rispettiva selezione. Ecco tutti i loro impegni nel dettaglio:

Yunus Musah e Christian Pulisic (Stati Uniti)

USA-Colombia: sabato 8 giugno ore 23.30, Landover

Simon Kjær (Danimarca)

Danimarca-Norvegia: sabato 8 giugno ore 19.30, Brøndby

Rafael Leao (Portogallo)

Portogallo-Croazia: sabato 8 giugno ore 18.45, Oeiras

Luka Jović (Serbia)

Svezia-Serbia: sabato 8 giugno ore 18.00, Solna

Noah Okafor (Svizzera)

Svizzera-Austria: sabato 8 giugno ore 18.00, San Gallo