Rossoneri in nazionale: Musah tra i migliori in campo in USA-Oman

Nella serata di martedì 12 settembre sono andati in archivio gli ultimi impegni dei rossoneri - con le rispettive selezioni - in questa finestra internazionale. La Svizzera di Noah Okafor, in campo nel finale, ha superato con un tris Andorra (3-0) confermando la propria leadership al comando del Gruppo I di qualificazione ad Euro 2024. Dal momento del suo ingresso (81'), gli elvetici hanno realizzato due reti e chiuso l'incontro. A Minnesota gli Stati Uniti d'America di Pulisic e Musah hanno convinto nuovamente: 4-0 il punteggio ai danni dell'Oman in amichevole. Yunus è stato tra i migliori in campo e ha disputato tutti i novanta minuti, mentre Christian è uscito dal terreno di gioco dopo una buona prima frazione.

A Dortmund è andato in scena il confronto tra Francia e Germania: in campo dal primo minuto Maignan e Theo Hernández tra le fila dei Les Bleus, mentre Thiaw non ha preso parte alla gara. Il match, amichevole, è terminato 2-1 in favore dei tedeschi. Stessa sorte di Malick per Fikayo Tomori, in panchina nel successo per 3-1 dell'Inghilterra sulla Scozia.