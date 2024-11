Rossoneri in Nazionale, quando giocherà l'Italia U19 di Camarda e Liberali

vedi letture

Per l'ultima volta nel 2024, l'attività dei Club in giro per il mondo si ferma per consentire ai giocatori di rispondere alle convocazioni delle rispettive selezioni Nazionali. I rossoneri non fanno eccezione e saranno diversi - tra Nations League, amichevoli e tornei giovanili - i nostri rappresentanti che saranno impegnati lontano da Milanello nei prossimi giorni. Eccoli tutti:

Francesco Camarda, Mattia Liberali, Vittorio Magni, Emanuele Sala e Diego Sia (Italia Under 19)

Italia-Montenegro: mercoledì 13 novembre ore 13.00, Akranes (Grecia) - Qualificazioni Europeo U19

Italia-Bosnia: sabato 16 novembre ore 13.00, Akranes (Grecia) - Qualificazioni Europeo U19

Grecia-Italia: martedì 19 novembre ore 14.30, Heraklion - Qualificazioni Europeo U19