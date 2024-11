Rossoneri in Nazionale, quando giocherà Reijnders con l'Olanda

Per l'ultima volta nel 2024, l'attività dei Club in giro per il mondo si ferma per consentire ai giocatori di rispondere alle convocazioni delle rispettive selezioni Nazionali. I rossoneri non fanno eccezione e saranno diversi - tra Nations League, amichevoli e tornei giovanili - i nostri rappresentanti che saranno impegnati lontano da Milanello nei prossimi giorni. Eccoli tutti:

Tijjani Reijnders (Olanda)

Olanda-Ungheria: sabato 16 novembre ore 20.45, Amsterdam - UEFA Nations League

Bosnia-Olanda: martedì 19 novembre ore 20.45, Zenica - UEFA Nations League