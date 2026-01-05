Rossoneri in prestito, Bennacer impegnato domani nell'ottavo di Coppa d'Africa
Si riporta di seguito lo score del calciatore in prestito dal Milan nelle ultime partite giocate nel suo attuale club o con la sua Nazionale:
ISMAEL BENNACER (Dinamo Zagabria)
Dopo aver vinto le prime due gare del girone in Coppa d'Africa, l'Algeria ha fatto tre su tre sconfiggendo 3-1 la Guinea Equatoriale: Ismael Bennacer ha assistito dalla panchina per tutta la durata della gara, con la sua Nazionale che era già di fatto qualificata per gli ottavi di finale. Questi si giocheranno nella giornata di domani, 6 gennaio: alle ore 17 italiane l'Algeria affronterà la Repubblica Democratica del Congo.
Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni
Presenze: 11
Reti: 1
Assist: 2
