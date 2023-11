Rossoneri in prestito, come sta andando Gabbia al Villarreal

Matteo Gabbia ha lasciato il Milan dopo diversi anni, tra settore giovanile e prima squadra, per un'esperienza in prestito in Spagna al Villarreal. Il difensore centrale classe '99 per il momento sta trovando spazio a fasi alterne: in totale ha collezionato 10 presenze su 17 partite disponibili, partendo nove volte da titolare. Ottimo il rendimento in Europa League: tre su tre da titolare, con due vittorie.